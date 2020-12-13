13 Aralık 2020, Pazar
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Beyoğlu'nda tepki çeken parti! Polis baskın yaptı

'nda bulunan gece kulübünde, koronavirüs önlemlerine rağmen uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı. Polis tarafından basılan gece kulübünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Olay 28 Kasım'da 'nda bulunan gece kulübünde gerçekleşti. uyruklu kişiler, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece kulübünde parti düzenledi.

Parti haberini alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, partinin düzenlendiği gece kulübüne baskın yaptı. Partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere ceza kesildi.

Öte yandan partinin düzenlendiği gece kulübüne daha önce 6 kez polis baskını düzenlendiği öğrenildi.

PARTİYİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR
Koronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişiler, parti anlarını hesaplarından paylaştı.

Görüntülerde kişilerin sosyal mesafe kuralını önemsemeden dans ettiği ve maske takmadıkları görülüyor.

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