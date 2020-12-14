FIRTINA-2 seri üretime geçiyor! Başkan Erdoğan gövde kaynağını yapmıştı

"Askeri Fabrikamızda yerli imkânlarla üretilen T-155 FIRTINA Obüsü, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı gibi birçok operasyonda başarıyla kullanıldı. Askeri fabrikaların ve tersanelerin savunma sanayinin millileşmesinde önemli etkileri var."

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