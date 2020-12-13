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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan o illere Şehir Hastanesi müjdesi: 2023 yılı öncesinde açılacaklar

çerçevesinde TBMM'de yaptığı konuşmada çok sayıda ile çok sayıda ile Şehir Hastanesi müjdesi verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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çerçevesinde TBMM'de yaptığı konuşmada çok sayıda ile Şehir Hastanesi yapılacağını ve bazı illerde ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

İHALELER TAMAMLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ", , TRABZON ihale süreçleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

O İLLERE ŞEHİR HASTANESİ GELİYOR

Bakan Koca "1.750 yataklı , her biri 1000'er yataklı , , , , ANTALYA, ve 750 yataklı Şehir Hastaneleri'nin ihalelerini de yaparak 2023 yılından önce hizmete açacağız." dedi

2023 YILINA KADAR TESLİM EDİLECEK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA ve MARDİN Şehir Hastaneleri dışında; Şehir Hastaneleri niteliğine sahip, , , , , ve ŞIRNAK'TA 500 yataklı hastanelerimiz de 2023 yılına kadar tamamlanıp, bölge halkımızın hizmetine sunulacaktır.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada birinci sıradayız! SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: DÜNYADA BİRİNCİ SIRADAYIZ!

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