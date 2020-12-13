Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan o illere Şehir Hastanesi müjdesi: 2023 yılı öncesinde açılacaklar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri çerçevesinde TBMM'de yaptığı konuşmada çok sayıda ile çok sayıda ile Şehir Hastanesi müjdesi verdi. İşte detaylar...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri çerçevesinde TBMM'de yaptığı konuşmada çok sayıda ile Şehir Hastanesi yapılacağını ve bazı illerde ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.
İHALELER TAMAMLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "SAMSUN, AYDIN, TRABZON Şehir Hastaneleri ihale süreçleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.
2023 YILINA KADAR TESLİM EDİLECEK
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA ve MARDİN Şehir Hastaneleri dışında; Şehir Hastaneleri niteliğine sahip, BATMAN, BİNGÖL, KARS, MUŞ, SİİRT ve ŞIRNAK'TA 500 yataklı hastanelerimiz de 2023 yılına kadar tamamlanıp, bölge halkımızın hizmetine sunulacaktır.