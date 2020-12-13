Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan o illere Şehir Hastanesi müjdesi: 2023 yılı öncesinde açılacaklar

2023 YILINA KADAR TESLİM EDİLECEK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA ve MARDİN Şehir Hastaneleri dışında; Şehir Hastaneleri niteliğine sahip, BATMAN, BİNGÖL, KARS, MUŞ, SİİRT ve ŞIRNAK'TA 500 yataklı hastanelerimiz de 2023 yılına kadar tamamlanıp, bölge halkımızın hizmetine sunulacaktır.