Gaziantep Valiliğinden "Kovid-19 temaslı işçiye izin verilmedi" iddialarına yanıt

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bir firmada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) vakasının çıktığı ve o firmada çalışan İ.K isimli işçinin iş verene temaslı olduğunu söyleyerek izin istediği ancak iş verenin izin vermediği, söz konusu kişinin önce annesi, birer hafta arayla da babası ve ağabeyinin vefat ettiği iddialarının basında yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerde yer alan, filyasyon ve temaslı sürecindeki aksaklıklardan dolayı tedbir alınmadığı ve işçiye bulaşan hastalığın ev halkının ölümüne sebebiyet verdiği, ayrıca iş verenin habere konu işçiye haksız işten çıkarma işlemi uyguladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu İ.K. isimli işçi, resmi kayıtlara göre ailesi tarafından temaslı olarak bildirilmemiş, ayrıca 13,16 ve 20 Ağustos tarihlerinde yaptırdığı Kovid-19 PCR tanı testlerinde negatif olarak tespit edilmiş ve Kovid-19 hastası olmadığı anlaşılmıştır. İ.K'nin kendisi Kovid-19 hastası olmadığı için ailesine bulaştırma ihtimali ortadan kalkmaktadır. İ.K isimli işçiye kendi beyanına istinaden 13-26 Ağustos 2020 tarihleri arası, 27 Ağustos- 5 Eylül 2020 tarihleri arası ve 7-13 Eylül 2020 tarihleri arası aile hekimi tarafından "Şüpheli hastalıklar ve durumlar için diğer gözlem" teşhisiyle rapor verilmiş ve işçi bu raporları kullanmıştır. Daha sonra İ.K isimli işçiye kendi isteği üzerine 16 Eylül-16 Ekim 2020 tarihleri arasında ve akabinde 17 Ekim-16 Kasım 2020 tarihleri arasında toplamda iki ay izin verilmiştir. İ.K izinlerin ardından 17 Kasım 2020 tarihinde işe başlayış yapmamış ve kendisine firma tarafından 26 Kasım 2020 tarihinde posta kanalıyla işe dön daveti yapılmıştır. İ.K, 5 Aralık 2020 tarihinde yazıyı teslim almış, bekleme süresinden sonra işe gelmediği için 9 Aralık 2020 tarihinde devamsızlıktan işten çıkartılmıştır."

Açıklamada ayrıca, Gaziantep OSB'de denetimlerin sıkı şekildi yapıldığı ve yapılan 10 bin 665 denetimde 156 firmaya idari para cezası kesildiği, 4 firmaya ise 5 gün faaliyetten men cezası verildiği belirtildi.