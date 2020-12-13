FETÖ'cü olmayan öğrencilere işkence yapan eski üsteğmen için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmayan harp okulu öğrencilerine insanlık dışı uygulamalarla işkence yapan örgüt üyeleri teker teker deşifre oluyor. Örgüt üyesi olmayan askeri öğrencilere eziyet eden Burhan İspirli isimli Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli eski üsteğmen geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yapılan operasyon çerçevesinde gözaltına alınarak tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'eziyet' suçundan 15.5 yıldan 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İŞKENCECİ ÜSTEĞMEN ANKESÖR'DEN ÇIKTI

15 Temmuz darbe girişiminden 1 ay sonra ihraç edilen İspirli'nin FETÖ'nün TSK'daki askeri örgüt üyelerinden sorumlu mahrem imamlarla iletişime geçtiği yöntem olan ankesörlü telefona takıldığı ortaya çıktı. İşkenceci eski üsteğmen hakkında 4 eski askeri öğrenci şikayetçi oldu. İddianamede mağdur olarak yer alan 4 isim de İspirli'nin gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemleri tek tek anlatarak kendisini fotoğrafından teşhis etti.

"AYI DURUŞUNA MARUZ KALDIK"

Eziyete uğrayan ve Hava Harp Okulu'ndan ayrılmak zorunda bırakılan askeri öğrencilerden ilki Fatih K. oldu. Fatih K. ifadesinde şunları söyledi: "Burhan İspirli bize, istirahat saatlerimizde asfaltta 40 dereceye varan sıcakta sürünme, şınav pozisyonunda hareketsiz saatlerce bekletme, bağcıksız botla komik şekilde koşturma, ayı duruşu olarak bilinen tek ayak üstünde iki elimiz yere temas eder şekilde yarım saat süren hareketlere maruz bırakıldık.

"KADET ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMI FETÖ'CÜDÜR"

Yemekhaneye girdiğimizde, yemekhanenin içinde bizi süründürürdü. Bize, 'Yerler pis kalmış. Sürünüp paspas yapın' diyorlardı. Hava Harp Okulunda lider olarak seçilen öğrencilere 'KADET' ismi veriliyordu. Bu öğrenciler saniye sekmeksizin mezun edildi. Bunların tamamlı FETÖ mensubudur."

"MİLİTAN SUBAY YETİŞTİRDİLER"

Mağdur isimlerden bir tanesi de Sadi K. oldu. Günümüzde Çalışma Bakanlığı'nda görev yapan Sadi K., "Harp Okuluna geçiş yapacağımız belli olunca Fetullahçı çete mensupları tarafından bir liste gönderildi. Kendi görüşlerinden olmayan öğrenciler her türlü ahlaksız ve zalimce yöntem denenerek okuldan bir şekilde ilişkileri kesildi. Üzerine titredikleri kendi mensupları ise mezun edilip Hava Kuvvetleri Komutanlığına militan subay pilotlar yetiştirildi" dedi.

"BUNLARIN YAPTIKLARINI İNSAN İNSANA YAPMAZ"

Mağdur isimlerden eski askeri öğrenci Mustafa A., ise "Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU) kampı sonrasında icra edilen intibak kampında bu eziyetleri ve işkenceleri yaptıranlardan bir tanesi de Burhan İspirli'ydi" diyerek İspirli'yi deşifre etti. Bir diğer isim olan Çağatay O. ise, "Bunların örgüt olarak yaptığını, hiçbir insan bir insana yapamaz tamamından şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.