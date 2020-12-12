Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Emniyet müdürünün 'FETÖ' tepkisi

'ALLAH BELALARINI VERSİN!'

Görüntüde, sadakatin çok önemli bir kavram olduğunu anlatan İl Emniyet Müdürü Alper, "Sadakat öyle bir kavramdır ki, sadakat insanın yüreğinde olur. Ben 14 yaşında Polis Koleji'ne girdiğimde bu devletin bugün size dağıttığı gibi benim çorabımı, ayakkabımı, atletimi hatta donumu verdi. Devletim bana 14 yaşımda beri hak etmediğim o kadar çok değer verdi ki, ama ben de onun karşılığında ne verdim; sadakat verdim. Sadakat vermeyen hainler ne yaptı? İşte bugün Trabzon Meriç Alemdar Polis Okulu'nda ismi olan Meriç Alemdar'ın başına bombayı attılar Allah belalarını versin!