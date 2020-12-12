Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vakaların son durumunu açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'deki son vaka durumunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik." ifadelerini kullandı
İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ'DE %30, ANKARA'DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu.
YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINI DA PAYLAŞTI
Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72.
Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.
BAKAN KOCA O İLLERİ UYARMIŞTI
Bakan Koca "Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor." açıklamasını yapmıştı
O İLLER KISMEN KONTROL ALTINDA
"Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim" ifadelerine yer verdi
Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77
Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66