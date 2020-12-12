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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vakaların son durumunu açıkladı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vakaların son durumunu açıkladı!

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , , İzmir ve 'deki son vaka durumunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vakaların son durumunu açıkladı!

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik." ifadelerini kullandı

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den A Haber canlı yayınında açıkladı: İstanbul Ankara İzmir vaka sayılarında... PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ'DEN A HABER CANLI YAYININDA AÇIKLADI: İSTANBUL ANKARA İZMİR VAKA SAYILARINDA...

, İZMİR ve 'DE %30, 'DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINI DA PAYLAŞTI

Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72.

Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.

BAKAN KOCA O İLLERİ UYARMIŞTI

Bakan Koca "Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor." açıklamasını yapmıştı

O İLLER KISMEN KONTROL ALTINDA

"Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim" ifadelerine yer verdi

Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77

Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66

Malatya'da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61.

Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.

Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75

Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70

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