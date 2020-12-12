BAKAN KOCA O İLLERİ UYARMIŞTI

Bakan Koca "Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor." açıklamasını yapmıştı

O İLLER KISMEN KONTROL ALTINDA

"Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim" ifadelerine yer verdi