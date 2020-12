YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kalkınma ajanslarımızla şehirlerimizin potansiyelini açığa çıkarıyoruz. Türkiye'nin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine cumhuriyet tarihi boyunca hiç olmadığı kadar yaklaştırdık. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz terörle anılan şehirlerin artık üretimle, istihdamla ve yenilikle anılmasını sağlıyor. Kadınlar ve gençler yer aldıkları projelerle yerel potansiyelin sürükleyicisi oluyor. Ajanslarımız bugüne kadar 22 bin projeye 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu. 2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik üreten şehirler programını başlatıyoruz. Gap, dap, dokap ve kop bölge kalkınma idareleri, 3 bin 474 projeye 4.2 milyar lira kaynak aktardı. Kosgeb kapsamını genişlettiği desteklerle güçlü kobi'lerimizin sayısını artırıyor. yılbaşından bu yana 63 bin kobi'ye 1,3 milyar liralık destek sağladık. Kosgeb desteklerinin hangi başarılara kapı araladığına 1 örnek vermek istiyorum. biliyorsunuz, salgının hayatımıza getirdiği en önemli yenilik; uzaktan çalışma. insanların uzaktan çalışması ile, makinelerin de uzaktan çalıştırılıp kontrol edilmesi bir ihtiyaç haline geldi. Tam da burada, size bir ürünü daha göstermek istiyorum. Yıldız teknik üniversitesi Teknoparkı'nda yer alan hubbox firması endüstriyel makineleri uzaktan çalıştıracak bu cihazı üretti. bulut teknolojisini kullanan bu ürün, fabrikalardaki makine parkurlarını uzaktan izliyor, onlarla konuşuyor, arıza ve bakım takiplerini yapıyor. kosgeb'in desteklediği bu firma, sadece 3 ayda hem yeni yatırım aldı hem de 45 ülkeye ihracat yaptı.

373 MİLYON EURO FON SAĞLANDI

Ar-ge ekosistemine yön veren tübitak bu sene; üniversite, araştırma kurumları ve teknoparklarda geliştirilen patentli teknolojilerin ticarileşmesi için patent tabanlı teknoloji transferi programı başlattı. Ufuk 2020 programında Türkiye'nin aldığı hibe destek miktarı ilk kez AB'ye ödediği katkı payını aştı. Şu ana kadar 774 proje ile 373 milyon avroluk fonu ülkemize kazandırdık. Covıd-19 ile mücadelede Ar-ge ve yenilik ekosistemimizde bugüne kadar görülmemiş bir seferberlik ruhunu harekete geçirdik. Tübitak covıd-19 türkiye platformu çatısı altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor. Hayvan deneylerini tamamlayan 4 aşı adayımız var. Bu aşıların üretileceği iki tesis, insan deneylerine geçmek için gerekli olan güvenli üretim onayını sağlık bakanlığımızdan aldı. Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan bu tesislerde üretilecek İnaktif ve adenovirüs tabanlı aşılarla faz-1 insan klinik çalışmaları başlatılacak. Faz-2 ve faz-3 çalışmalarına da geçmek için hazırlıklarımıza süratle devam ediyoruz. Bu seferberlik ruhu sayesinde Türkiye artık dünya standartlarında modern aşı geliştirme ve üretme kapasitesine sahip bir ülke konumuna geldi. Türk standartları enstitüsü, uygulamaya geçirdiği öngörülü politikalarıyla salgın döneminde sanayi ve hizmetler sektöründe güven artırdı. Fabrikalardan okullara, avm'lerden üniversitelere kadar birçok kurum ve işletmeye, covıd tedbirlerine yönelik kılavuzlar hazırladık. ulusal bilim akademimiz tüba, saygın üyeleriyle uluslararası bilim dünyasında ülkemizi temsil ediyor. Tüba, sürdürülebilir kalkınmadan finans ve çevreye, bilişim teknolojileri ve iletişimden kanser ve kök hücreye kadar çok çeşitli çalışma gruplarıyla raporlamalarına devam ediyor. Tüba ödüllerinin 2020 yılı sahipleri bu ay içerisinde ilan edilecek. Milli uzay programıyla türkiye'nin uzaydaki yol haritasını açıklayacağız. Milli uzay programında; uydulardan fırlatma sistemlerine, uzaya erişimden altyapılara kadar somut ve iddialı projeler yer alıyor. Uzay alanında ikili ve çok taraflı iş birliklerimizi de geliştiriyoruz. şimdiye kadar üç ülkeyle uluslararası iş birliği anlaşması imzaladık. bununla birlikte ülkemizin uzaya ilişkin haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik uzay hukuku ve mevzuat çalışmalarımıza da devam ediyoruz.

ARGE BÜTÇESİ 2 KAT SANAYİ BÖLGELERİ BÜTÇE TEKLİFİ 55 KAT ARTTI

Türkiye ekonomisini, katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik öncülüğünde… Yeni dönemin ruhuna uygun, reformcu bir anlayışla büyüteceğiz. Gözü kara girişimcilerimizin, Türkiye'nin geleceğine güvenen sanayicilerimizin, bilim insanları ve emekçilerimizin yol arkadaşlığında ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız. bu noktada özellikle ifade etmek istiyorum ki: sanayi ve teknoloji bakanlığı üretimin ve kalkınmanın hamisidir 11. kalkınma planındaki hedeflerimizle uyumlu olacak şekilde, sayın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bakanlığımızın ar-ge bütçesi teklifi 2 kat, sanayi bölgeleri bütçe teklifi 5 kat arttı. milletimizden bize emanet olan bütçenin her bir kuruşunu en verimli şekilde kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Tedarik zincirlerindeki değişimle birlikte, artık Türkiye çok daha kritik bir rolde. pandemi sonrası dönemin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendireceğiz. üretimde çarklar daha hızlı dönecek, girişimcilerimiz adından daha çok bahsettirecek; Ar-ge ve yenilik ekosistemimizden bizi gururlandıracak yeni başarılar çıkacak. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 2021 yılında üretim ve Arge açısından Türkiye'de zirveleri yaşayacağımıza ben yürekten inanıyorum. Her zamankinden daha heyecanlı, her zamankinden daha umutluyuz.