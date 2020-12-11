Prof. Dr. Tevfik Özlü'den A Haber canlı yayınında açıkladı: İstanbul Ankara İzmir vaka sayılarında...

KISITLAMALAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta için 21-05 hafta sonu ise tamemen sokağa çıkma kısıtlamalarının etkilerinin ne zaman görüleceği sorusuyla ilgili Prof. Dr. Özlü şöyle konuştu;

Kısıtlamaların sonucu bu hafta sonu değil de önümüzdeki hafta sonundan itibaren görmeye başlarız. Daha önce aldığımız tedbirlerin sonuçlarını ise kısmen görmeye başladık. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde aşırı bir yoğunluk vardı bu poliklinik yükündeki yoğunluk azalmaya başladı. Bu süreç zamanla yoğun bakımda da etkisini gösterecek. Süreç henüz istediğimiz düzeyde değil. O yüzden ikinci kısıtlamalar geldi. Onların etkisini de 10 gün sonra göreceğimizi tahmin ediyorum.