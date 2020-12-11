Ekrem İmamoğlu hayali söyleşi yapıyor: Gerçekten büyük tiyatrocu

HABERİMİZ BİLE YOK

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök: Seçimlerden önce Beylikdüzü'ne gitmişliğim var ancak böyle bir etkinliğe katılmadım.

Sanatçı-yazar Zülfü Livaneli: Etkinlikten haberim yok.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı: Hiç haberim yok. Zaten etkinliklerde bulunmam.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel: Hayatımda hiçbir belediyenin hiçbir etkinliğine katılmadım. Kitap imza günleri dahil reddediyorum.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Beni programa davet ettiler. Ancak ben prensip olarak kabul etmedim.

Gazeteci Balçiçek İlter: Etkinliği hatırlamıyorum.

Yazar Ayşe Kulin: Hatırlamıyorum. Katıldığım etkinliklerden de hiçbir ücret almam.

Yazar Gülten Dayıoğlu: Hatırlamıyorum. 85 yaşındayım bu zamana kadar hiçbir etkinlikten ücret almadım.

Yazar Perihan Mağden: Ne katıldım ne davet aldım.

Yazar İsmet Berkan: Haberim yok.

Gazeteci-yazar Umur Talu: Haberim bile yok.

Yazar Hasan Ali Toptaş: Ne çağrıldım ne gittim.

Yazar Deniz Erten: Haberim yok. 2016'da İstanbul'da değildim.

Yazar Buket Uzuner: Bahsi geçen etkinliğe katılmadım.

Yazar Mustafa Orakçı: Hatırlamıyorum.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, gazeteci Ayşe Arman, yazarlardan Elif Şafak, Ece Temelkuran, Murathan Mungan, Hikmet Anıl Öztekin, İhsan Oktay Anar, Barış Bıçakcı ve Sevim Ak sorularımıza yanıt vermek istemedi. İsimler içinde 18 Ekim'de yaşamını yitiren Sözcü yazarı Bekir Coşkun ve yazar Emrah Serbes de vardı.