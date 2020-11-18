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Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor?
Kafeler bugün açık mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım yeni önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kısıtlamaların detayları belli oldu. Başkan Erdoğan, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulacağını açıklamıştı. Peki, kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasak ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:28Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:35