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Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor?

Kafeler bugün açık mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım yeni önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kısıtlamaların detayları belli oldu. Başkan Erdoğan, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulacağını açıklamıştı. Peki, kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasak ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:35
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Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor?

Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardınan kafeler, kahvehane, kıraathane ve çay bahçelerinin ne zaman kapanacağı araştırılmaya başlandı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, geçici süreliğine bu mekanların kapatılacağı bildirildi. Peki, kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor? İşte yeni korona genelgesi ve kısıtlamaların detayları...

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Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor?

KAFELER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım tarihli genelgeye göre, yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak. Bu sebeple, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri Cuma gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

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Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

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Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor?

18 KASIM KORONA GENELGESİ

İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.

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Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor?

Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.