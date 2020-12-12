Meclis’teki CHP şovu AK Parti’ye takıldı!
CHP’li Milletvekili Ahmet Kaya, Meclis kürsüsünden asılsız iddiaları sıraladı. AK Parti'nin CHP döneminde yapılanları sattığını öne sürüp, iki ayrı listeyi yere serdi. Ona cevap gecikmedi. AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Partimizin yaptıkları Edirne'den Kars'a yol olur, sizinkiler de kürsüden kendi sıralarınıza kadar geliyor." dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP'li Milletvekili Ahmet Kaya'nın Meclis kürsüsünden sıraladığı gerçek dışı iddialar AK Parti grubuna takıldı.
CHP'li Kaya kendi dönemlerinde yapıldığını iddia ettiği hizmetlerin listesini Genel Kurul'da adeta fırlattı.
Bu yapılanlar "AK Parti tarafından satıldı." dedi. Ona cevap ise gecikmedi.
Emin Akbaşoğlu, "CHP'nin 80 yılda yağtığı kürsüden kendi sıralarına geliyor ama AK Partinin yapmış olduğu hizmetler Edirne'den Kars'a kadar gidiyor işte farkımız bu" ifadelerini kullandı.
Bütçe konuşması için kürsüye gelen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi de yapılan şova yanıt verdi.