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Meclis’teki CHP şovu AK Parti’ye takıldı!

’li Milletvekili , kürsüsünden asılsız iddiaları sıraladı. AK Parti'nin CHP döneminde yapılanları sattığını öne sürüp, iki ayrı listeyi yere serdi.  Ona cevap gecikmedi. AK Partili Muhammed , "Partimizin yaptıkları 'den 'a yol olur, sizinkiler de kürsüden kendi sıralarınıza kadar geliyor." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Meclis’teki CHP şovu AK Parti’ye takıldı!

'li Milletvekili 'nın kürsüsünden sıraladığı gerçek dışı iddialar AK Parti grubuna takıldı.

Meclis’teki CHP şovu AK Parti’ye takıldı! MECLİS’TEKİ CHP ŞOVU AK PARTİ’YE TAKILDI!

CHP'li Kaya kendi dönemlerinde yapıldığını iddia ettiği hizmetlerin listesini Genel Kurul'da adeta fırlattı.

Bu yapılanlar "AK Parti tarafından satıldı." dedi. Ona cevap ise gecikmedi.

, "CHP'nin 80 yılda yağtığı kürsüden kendi sıralarına geliyor ama AK Partinin yapmış olduğu hizmetler Edirne'den Kars'a kadar gidiyor işte farkımız bu" ifadelerini kullandı.

Bütçe konuşması için kürsüye gelen AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkçi de yapılan şova yanıt verdi.

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