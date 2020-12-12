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Son dakika: Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Son dakika haberi... Savunma Bakanlığı, tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Son dakika: Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

SON DAKİKA HABERİ | Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

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