Son dakika: Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.
GÜNDEM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ | Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.