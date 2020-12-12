Son dakika: Dünya genelinde 50 milyon kişi Kovid-19'u yendi

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği yerler oldu.

ABD'de 9 milyon 522 bin 798, Hindistan'da 9 milyon 349 bin 31, Brezilya'da 5 milyon 954 bin 745 ve Rusya'da 2 milyon 85 bin 958 kişi, virüsü yenmeyi başardı.

TÜRKİYE 5'NCİ SIRADA

Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 581 bin 565 kişinin sağlığına kavuştuğu Türkiye, dünyada en fazla kişinin iyileştiği 5'nci ülke oldu.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 324 bin 792'ye, Kolombiya'da 1 milyon 304 bin 299'a ve İtalya'da 1 milyon 76 bin 891'e ulaştı.

Dünyada halen tedavisi süren 19 milyon 864 bin 993 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 71,7 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 607 bin 384 kişi hayatını kaybetti.