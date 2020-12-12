Karabağ'daki ateşkes ihlali sonrası Rus Barış Gücü Kuvvetlerinden flaş çağrı

Dağlık Karabağ'da 10 Kasım tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyururken, Rusya tarafından da açıklama geldi.