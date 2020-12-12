Karabağ'daki ateşkes ihlali sonrası Rus Barış Gücü Kuvvetlerinden flaş çağrı
Son dakika haberleri... Dağlık Karabağ’daki ateşkesi izlemekle görevli Rus Barış Gücü Kuvvetleri, Ermenistan tarafından Hadrut Bölgesi’nde ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı. Azerbaycan, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ettiğini duyururken Rus Barış Gücü kuvvetleri taraflara ateşkese uyması çağrısında bulundu.
DÜNYA İHA
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Dağlık Karabağ'da 10 Kasım tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyururken, Rusya tarafından da açıklama geldi.
Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor.
23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti.