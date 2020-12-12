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Karabağ'daki ateşkes ihlali sonrası Rus Barış Gücü Kuvvetlerinden flaş çağrı

Son dakika haberleri... ’daki ateşkesi izlemekle görevli Kuvvetleri, tarafından ’nde ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı. , Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ettiğini duyururken Rus Barış Gücü kuvvetleri taraflara ateşkese uyması çağrısında bulundu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Karabağ'daki ateşkes ihlali sonrası Rus Barış Gücü Kuvvetlerinden flaş çağrı

'da 10 Kasım tarihinde ilan edilen anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti.

, 'ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyururken, tarafından da açıklama geldi.

Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor.

23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. 'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti.

Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi" denildi.

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