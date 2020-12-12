Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj: Türkiye'yi dışlayarak hiçbir yere varılamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz.



Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/ShIQvEk4XO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 12, 2020