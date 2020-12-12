Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj: Türkiye'yi dışlayarak hiçbir yere varılamaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Manisa-Akhisar çevre yolu açılış töreninde yaptığı konuşmayı Twitter hesabından bir kez daha paylaşarak, ''Türkiye’yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.
Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 12, 2020
Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/ShIQvEk4XO