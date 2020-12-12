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Son dakika: Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere not asıldı: Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır

Son dakika haberine göre İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusuna, koronavirüs vakası görülen ikametlerin kapılarına, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmaya başlandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Son dakika: Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere not asıldı: Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır

Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan , koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı koronavirüs vakası görülen ikametlerin kapılarına, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notunun asılmasına başladı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada "Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman ve site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanması kararlaştırıldı.

Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesi, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır.

Mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de yapılmasına, yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması sağlanacaktır" denildi.

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