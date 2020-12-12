Bakanlık KADES'i hayata geçirdi! Kadınların 'tehlikedeyim' ihbarı 5 saniyede polise ulaşıyor

Komiser Aydemir, sadece kadınların bu uygulamayı yükleyebildiğini de dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Butona basıldıktan en geç 10 saniye sonra ihbar bize düşüyor. İhbar en yakın ekibe hızlıca gönderiliyor. En yakın konumdaki ekipler haritada görülüyor. Bölge ekipleri gittiği için en geç 3 dakika içinde adreslere ulaşılıyor. Kanalımızda ihbar yoğunluğu da olsa önemli ihbarların önceliği var. KADES ihbarları da önceliklidir. Yanlışlıkla basanlar da oluyor. Bazı kadınlar denemek için bastıklarını ya da çocuklarının bastığını söylüyorlar"

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