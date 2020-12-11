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Son dakika | CHP'ye dokunan yanıyor! Barış Yarkadaş'ı kapının önüne koydular

Son dakika haberi... 'deki skandal taciz olaylarını ortaya çıkaran eski CHP'li , Halk TV'den kovuldu. Her fırsatta ifade özgürlüğünden, medyanın özgür kalmasından bahseden CHP'li kanal Halk TV, partisine önemli bir eleştiri getiren Yarkadaş'ı bir kez daha kapının önüne koydu. Taciz ve tecavüzü savunacak kadar ileri giden CHP, ifade özgürlüğüne saygısı olmadığını Yarkadaş'ın işine son vererek gözler önüne serdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika | CHP'ye dokunan yanıyor! Barış Yarkadaş'ı kapının önüne koydular
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında peş peşe patlak veren taciz vakalarına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından ve televizyon ekranlarından bu iddiaları dile getirmişti.

İddiaları dile getirmesinin ardından kendisini şov yapmakla eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu, taciz vakalarını örtbas etmekle suçlamıştı.

Yarkadaş, kendisine yönelik eleştirilerin devam etmesi üzerine de tv100 kanalında konuk olduğu yayında, 'CHP'deki yavşaklığı ortaya çıkardım' demişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Halk TV yönetimine Barış Yarkadaş'ın ekrana çıkarılmaması için baskı yaptığı konuşulurken, Halk TV yönetiminin aldığı kararla, Yarkadaş'ın her salı katıldığı 'Şimdiki Zaman' adındaki program yayından kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından Halk TV ile yollarını ayırdığını duyuran Yarkadaş, "Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim" dedi.

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