Rasulayn şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı milletvekilleri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit olmuş, 8 jandarma personeli de yaralanmıştı.