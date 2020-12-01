Son dakika: "İmamoğlu'na suikast" iddiaları sonrası Emniyet Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması

SUİKAST GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.

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