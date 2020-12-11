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Son dakika: Resulayn şehitleri Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'a veda!

Son dakika haberine göre ’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan 'nin Resulayn kentinde /'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Kurt ve 'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki 'nin Rasulayn kentinde, /'li teröristlerce Suriye Milli üyelerinin kontrol noktasına saldırı düzenlendi.

Saldırıda kontrol noktasında görevli ve şehit oldu, 8 jandarma ile 2 yerel polis yaralandı.



Şehitler için bu sabah Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl jandarma Alay Komutanı Metin Düz'ün katıldığı törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında uçağa konuldu.


Şehitlerden Kurt'un cenazesi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Son dakika: Resulayn'dan acı haber: 2 asker şehit oldu SON DAKİKA: RESULAYN'DAN ACI HABER: 2 ASKER ŞEHİT OLDU
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
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