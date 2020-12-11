Son dakika: Resulayn şehitleri Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'a veda!
Son dakika haberine göre Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı.
Saldırıda kontrol noktasında görevli Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit oldu, 8 jandarma ile 2 yerel polis yaralandı.
Şehitler için bu sabah Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl jandarma Alay Komutanı Metin Düz'ün katıldığı törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında uçağa konuldu.
Şehitlerden Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.