İBB Meclisi AK Parti Üyesi Saim Kadıoğlu: Ayazağa mahallemize hayırlı olsun

İmar Barış kanunu konusunda yoğun çaba sarf eden Sarıyer Belediye Meclisi - İBB Meclisi AK Parti Üyesi - Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyon Başkanı Saim Kadıoğlu İBB Meclisinde yaptığı teşekkür konuşmasındai, "Bu meclis kararının alınmasında emeği geçen İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ya, Sarıyer'de görev yapan İlçe Başkanlarımıza ve diğer tüm destek veren meclis üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Ayazağa mahallemize hayırlı olsun" dedi.