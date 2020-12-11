Son dakika... Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda eğitimin yıl sonuna kadar online devam edeceği bildirilmişti. Ara tatilin ardından online eğitime devam eden öğrenciler ve velileri, yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. NTV canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki, yarıyıl tatili erken mi yapılacak? 4 Ocak'ta okullar kademeli olarak açılacak mı? İşte cevaplar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Yüz yüze eğitim ile ilgili 4 Ocak'ın iyimser bir tarih olduğunu ancak kesin sonuçların ilerleyen günlerde belli olacağını dile getiren Bakan Selçuk, önümüzdeki hafta içi yapılacak Kabine toplantısına işaret etti. Toplantıda yapılacak değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitim ile ilgili kararın verileceği bildirildi.