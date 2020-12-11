Antalya'da koronavirüs tedbirleri arttı! İşte hastanelerdeki yeni gündem

Apartman yöneticisi, muhtar ya da vatandaşların talep etmesi durumunda yönlendirilen dezenfeksiyon ekipleri, özel tulumlarla vaka olan sitelerin girişinden itibaren, asansörleri, binadaki tüm dairelerin kapılarını, korkulukları ve merdiven boşluklarını, site bahçesindeki kamelyalara kadar dezenfekte ediyor.