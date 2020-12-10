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Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor
Son dakika haberi... Azerbaycan'da zafer günü coşkusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlanıyor. Peki tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj veriliyor? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakui, SETA Dış Politika araştırmacısı Prof. Dr. Muhittin Ataman ve akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika haberi... Azerbaycan'da zafer günü coşkusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlanıyor. Peki tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj veriliyor? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakui, SETA Dış Politika araştırmacısı Prof. Dr. Muhittin Ataman ve akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.