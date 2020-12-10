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Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor

A Haber
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Giriş: 10.12.2020 13:52
Güncelleme:10.12.2020 14:46
Son dakika haberi... Azerbaycan'da zafer günü coşkusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlanıyor. Peki tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj veriliyor? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakui, SETA Dış Politika araştırmacısı Prof. Dr. Muhittin Ataman ve akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Azerbaycan'da zafer günü coşkusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlanıyor. Peki tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj veriliyor? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakui, SETA Dış Politika araştırmacısı Prof. Dr. Muhittin Ataman ve akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Tarihi ziyaretin şifreleri neler? Dünyaya ne mesaj verildi? Uzman isimler A Haberde değerlendirdi: Türk dünyası gücüyle tekrar doğuyor SON DAKİKA: TARİHİ ZİYARETİN ŞİFRELERİ NELER? DÜNYAYA NE MESAJ VERİLDİ? UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: TÜRK DÜNYASI GÜCÜYLE TEKRAR DOĞUYOR

Azerbaycandaki Zafer Gününün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Baküde! Azerbaycanda büyük heyecan AZERBAYCAN'DAKİ ZAFER GÜNÜ'NÜN ONUR KONUĞU BAŞKAN ERDOĞAN BAKÜ'DE! AZERBAYCAN'DA BÜYÜK HEYECAN

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