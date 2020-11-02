02 Kasım 2020, Pazartesi
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Son dakika: PKK'da çözülme devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... , terör örgütü 'da çözülmelerin devam ettiğini, ikna yoluyla 2 teröristin daha 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika: PKK'da çözülme devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi" denildi.

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