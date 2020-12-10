VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu için başvurular ekim ayında tamamlandı. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada, KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelere başlanacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde KYK sonuçlarını duyurmasının ardından VGM sonuçları için araştırmalar başladı. Peki, VGM burs sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 VGM üniversite bursu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak bilinmiyor. VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.