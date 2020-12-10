Yazıda bir Türk yetkilinin görüşlerine de yer verildi. Biden yönetiminin S-400'lere yaklaşımının ilk sınav olacağını belirten yetkili, "Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler.