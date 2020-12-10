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New York Times yazdı! ABD'li yetkililer Biden'ı uyardı: Türkiye'yi karşına alma

, ’li yetkililerin seçimlerde ABD Başkanı seçilen ’ı hakkında uyardığını yazdı. Kaleme alınan yazıda Joe Biden'ın, Türkiye'yi tekrardan ‘Batı bloğuna çekmesi’ gerektiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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New York Times yazdı! ABD'li yetkililer Biden'ı uyardı: Türkiye'yi karşına alma

'nin önde gelen gazetelerinden , ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen 'S-400 alımı nedeniyle 'ye yaptırım uygulanmasına yönelik kararı, gündemine taşıdı.

Yazıda, ABD'li yetkililerin Biden'a, Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip 'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Yazıda bir Türk yetkilinin görüşlerine de yer verildi. Biden yönetiminin S-400'lere yaklaşımının ilk sınav olacağını belirten yetkili, "Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler.

Bu bizim için iyi bir gelişme. Biden'in danışmanları, düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

Öte yadan ABD'de 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, seçim sonuçlarını tescil ederek 'ın seçimlerin kazananı olduğunu bir kez daha teyit etti.

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