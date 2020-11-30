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Son dakika: Joe Biden Jannet Yellen'ı Hazine Bakanlığı'na seçti

haberi... 'nin seçilmiş Başkanı eski ABD Merkez Bankası () Başkanı Janet Yellen'ı Hazine Bakanlığına seçtiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: Joe Biden Jannet Yellen'ı Hazine Bakanlığı'na seçti

SON DAKİKA HABERİ: yaptığı açıklamada, geçen haftalarda medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden'ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden'ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse'ı seçtiğini de duyurdu.

Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey'i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

Biden açıklamasında, "Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur." ifadesini kullandı.

Biden söz konusu ekonomi ekibinin "saygın" ve kamu görevlerinde "test" edildiğini de belirtti.

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