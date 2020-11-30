Son dakika: Joe Biden Jannet Yellen'ı Hazine Bakanlığı'na seçti

Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey'i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

Biden açıklamasında, "Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur." ifadesini kullandı.