09 Aralık 2020, Çarşamba
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Türkiye'den Yunan tahriklerine karşı Doğu Akdeniz'i gözetleme kararı

'de 'nin haklarına göz diken 'ın tahriklerine karşı yeni bir adım atıldı. Deniz güvenliğinin artırılması için çalışmalara başlayan Türkiye, Yunanistan gibi hukuki haklarımıza saldıranlara karşı Sahil Gözetleme İstasyonu kurma kararı aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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Türkiye'den Yunan tahriklerine karşı Doğu Akdeniz'i gözetleme kararı

, 'de bir yandan masada kalıcı bir çözüm ararken, diğer yandan sahada araştırmalarını sürdürüyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını 82'nci günün sonunda tamamlayarak, Antalya Limanı'na dönmüştü.

Doğu Akdeniz'le ilgili masaya oturmaya yanaşmazken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye'nin kararlı duruşunun devam edeceğini belirtti.

5 KRİTİK NOKTADA DENİZ GÜVENLİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta Türkiye'nin bu konudaki kararlı duruşunun devam edeceğine vurgu yapıyor. Bununla beraber, bölgede güvenliği artırmak için önümüzdeki dönemde önemli bir adım atılıyor. İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Doğu Akdeniz'de 5 ayrı bölgeye Sahil Gözetleme İstasyonu kuracak.

KULELER KKTC'DE, HATAY VE MERSİN'DE OLACAK

Bu istasyonların 3'ü KKTC'de Zafer Burnu, Zeytinlik ve Sadrazamköy bölgelerinde yapılacak. Diğer 2 istasyon da Hatay'ın Kel Dağ ve Mersin'in Anamur ilçesinde olacak. Bakanlık, önümüzdeki yıl içerisinde söz konusu bölgelere istasyonları kurmayı planlıyor. Bu sayede, Doğu Akdeniz'in her santimetrekaresi adım adım takip edilebilecek.

SON TEKNOLOJİ DONANIM

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sahil Gözetleme İstasyonu sisteminin özellikleri de dikkat çekiyor. İstasyonlar; emniyet bölgesi tanımlama, seçilen gemi tipi için giriş, çıkış, hız ve ivmelenme alarmı, gemilere ait kimlik ve seyir bilgisinin kontrolü, uzaktan kontrol sistemi, hareket algılama gibi donanıma sahip olacak.

YUNANİSTAN'IN SALDIRI VE TAHRİKLERİ BOŞA ÇIKACAK!

Alınan önlemle birlikte Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin haklarını gasp etmesinin, oldu bittilerle denge değiştirme çabalarının önüne geçilmiş olacak.

AB ZİRVESİ ÖNCESİ YUNANİSTAN'IN HAMLESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bilindiği gibi Yunanistan, geçtiğimiz günlerde perşembe ve cuma günlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi gerginlik politikasını arttırmıştı. Bu kapsamda Atina yönetimi son olarak, Lozan Anlaşması'na aykırı şekilde kısmen Türk NAVTEX (denizcilere duyuru) sahası içine de giren, Girit adasının güneydoğusunda askeri eğitim icra edeceği gerekçesiyle bir NAVTEX yayınladı. Bugün için geçerli olan NAVTEX'e Türkiye anında karşı bir NAVTEX yayınlayarak yanıt verdi.

ANKARA KARŞI HAMLEDE BULUNDU

Türkiye Cumhuriyeti söz konusu NAVTEX'i, Yunanistan'ın Lozan'a ve uluslararası hukuka aykırı bir tutum sergilediğini ve Türk NAVTEX alanını ihlal ettiğini kayıt altına almak için yayınladı.

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