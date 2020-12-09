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Tacizlerle gündeme gelen CHP'nin ortağı HDP'de yasak aşk skandalı

CHP'de ardı arkası kesilmeyen cinsel taciz iddialarının ardından, siyasi ortakları 'de skandalı patlak verdi. HDP Erbil temsilcisi evli ve 4 çocuk babası , aynı temsilcilikte görevli bir kadınlar gönül ilişkisi yaşadığı ortaya çıktı. İke, apar topar görevden alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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CHP'deki cinsel taciz skandallarının ardından Millet İttifakı ortakları HDP'de de yasak aşk gündeme geldi. Partinin Erbil temsilcisi Abit İke'nin aynı yerde çalıştığı Müzeyyen Güneş ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

GÖREVDEN ALINDI

Yasak aştan rahatsız olan Kandil, evli ve 4 çocuk babası Abit İke yerine bekar olan Müzeyyen Güneş'i suçladı. HDP'nin emir aldığı Kandil'e çağrılan İke'nin savunması istendi.

HDP'de daha önce de Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında partisinden bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Üstü örtülmek istenen tecavüzün medyada gündeme gelmesiyle Çelik istifa etmişti.

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