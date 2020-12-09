Tacizlerle gündeme gelen CHP'nin ortağı HDP'de yasak aşk skandalı

CHP'deki cinsel taciz skandallarının ardından Millet İttifakı ortakları HDP'de de yasak aşk gündeme geldi. Partinin Erbil temsilcisi Abit İke'nin aynı yerde çalıştığı Müzeyyen Güneş ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Yasak aştan rahatsız olan Kandil, evli ve 4 çocuk babası Abit İke yerine bekar olan Müzeyyen Güneş'i suçladı. HDP'nin emir aldığı Kandil'e çağrılan İke'nin savunması istendi.

HDP'de daha önce de Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında partisinden bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Üstü örtülmek istenen tecavüzün medyada gündeme gelmesiyle Çelik istifa etmişti.