Halk TV'deki programda video kriz çıkardı: PKK'nın gerçek kurucusu olarak CHP

KILIÇDAROĞLU HDP'Lİ BELEDİYELERE SAHİP ÇIKTI, CHP-PKK ARASINDAKİ MESAFE KAPANDI

31 Mart seçimlerinde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP, bir süredir PKK ile araya mesafe koymada sorunlar yaşamaya başladı. Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran terör örgütünün izinden giderek Adana Yüreğir'de benzer bir eylemde bulunan parti, şimdi de kayyum atamalarını diline doladı. "Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, PKK ile içli-dışlı belediye başkanlarına yasal koruma istedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı belediye başkanlarının terör sicili oldukça kabarık. Aralarında şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün katilini evinde saklayan da var, seçildikten sonra belediyeleri örgüt kampına çevirenler de.