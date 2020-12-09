PKK'ya sonbahar darbesi

ŞEHİT VE SİVİLLERİN KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 Eylül'de Hakkari'nin Yüksekova kırsalında "turuncu" kategoride aranan "Velat" kod adlı terörist Eyyüp Alper ile örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren "Nidal" kod adlı Ahmet Akman'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Terör örgütünün sözde Esendere bölge sorumlusu olan terörist Alper'in, 2014'te Yüksekova'da Cengiz Topel Caddesi'nde bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit edildiği silahlı saldırı, 2017'de AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen diğer terörist Akman'ın ise örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2018'de Yüksekova Çobanpınar köyü yolunda polis özel harekata ait zırhlı araç geçerken düzenlenen ve 1 özel harekat polisinin şehit düştüğü, 10 özel harekat polisinin yaralandığı bombalı saldırının failleri arasında olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, Erzincan polisinin koordinesinde eylül ayında Amasya'da düzenlenen operasyonda, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalandı. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.