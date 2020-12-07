Terör örgütü PKK Avrupa’da topladığı paralarla HDP'yi finanse ediyor

Koblenz Cezevi'nde tutuklu bulunan ve yargılaması devam eden Gökmen Ç.'nin avukatı Barış Yeşil ise, PKK'nın yayın organı Özgür Politika'da geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Yeşil, 2 Aralık 2020 tarihinde Özgür Politika'nın sitesinde yayınlanan haberdeki beyanında müvekkilinin şimdiye kadar topladığı bağışlardan dolayı da suçlandığını ifade ederek, "Pazartesi günkü duruşmada bu bağışların HDP için toplandığı mahkemece anlaşıldı. Polis bu bağışların yasal olmadığını ve illegal bir çalışma olduğunu ileri sürmüştü" dedi.