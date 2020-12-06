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Terör örgütü PKK'da para kavgası! Türkiye'den ağır darbe

Türkiye'nin baskıları karşısında ezilen , birçok kaynağını kaybetti. Suriye'deki köyleri yağmalamaya başlayan terör örgütünde para yüzünden iç çekişme başladı. Gelir kaynaklarının paylaşımı PKK içinde büyük yara açtı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.12.2020
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Terör örgütü PKK'da para kavgası! Türkiye'den ağır darbe

ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'de işgal ettikleri Haseke ilinde çok sayıda örgüt üyesi ile iş birlikçisi tüccarı alıkoyarak ev ve iş yerlerini yağmaladı.Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeler, son dönemde terör örgütü üyeleri arasındaki kişisel çıkar temelli fikir ayrılıklarına ve gelir kaynaklarına hakimiyet konusunda iç çekişmelere sahne oluyor.

EV VE İŞ YERLERİNİ YAĞMALADILAR

YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve yakınındaki teröristler, hem sözde yönetime karşı örgüt içinde yükselen karşıt sesleri bastırmak hem de daha fazla gelir elde etmek için harekete geçti.

Terörist başı Ferhat Abdi Şahin'in ekibi, bu amaçla "yolsuzlukla mücadele" adı altında YPG/PKK'ya bağlı sözde öz yönetimlerde bulunan bazı terörist elebaşlarına ve onlarla çalışan tüccarlara karşı operasyon başlattı.

Bu kapsamda, Haseke ilinin Tel Hacar, Salihiyye ve El-Müfti köylerinde son 3 günde, örgüt tarafından en az 14 kişi alıkonuldu veya kaçırıldı.

YPG/PKK'lı teröristler, söz konusu kişilerin ev ve iş yerlerini de basarak yağmaladı.

ÖRGÜT İÇİNDE BÖLÜNME

Örgüt içindeki kaynak paylaşımı mücadelesi çerçevesinde alıkonulan örgüt üyeleri ve iş birlikçisi tüccarların isimlerine ulaşıldı

Alıkonulanlar arasında YPG/PKK'nın kurduğu sözde Haseke belediyeler ve çevre komitesi eş başkanı Abdulgafur Oso'nun da yer alması dikkat çekti.

İç savaş öncesi sıradan bir esnaf olan Oso, terör örgütü kadrolarına katıldıktan sonra örgütteki konumunu kullanarak bölgenin en zenginlerinden biri oldu.

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