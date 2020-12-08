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Son 10 yılın en düşük seviyesinde! İstanbul'da 'su' alarmı!

Son dakika haberi... Kurak geçen yaz ayının ardından kış mevsiminde de yeteri kadar yağış alamayan 'da barajlar alarm vermeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Prof. Dr. , “İstanbul barajları alarm veriyor. kayıtlarına göre son 10 yılın aynı dönemlerine göre en düşük su seviyesine varıldı” ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son 10 yılın en düşük seviyesinde! İstanbul'da 'su' alarmı!

Çevre ve Prof. Dr. , barajlarının alarm verdiğini açıkladı.

"SON 10 YILIN AYNI DÖNEMLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK SU SEVİYESİNE VARILDI"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul barajları alarm veriyor. İSKİ kayıtlarına göre son 10 yılın aynı dönemlerine göre en düşük su seviyesine varıldı.

Yağışlarda azalma var. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiği zamanlardayız. Su hayattır. Verimli kullanalım" dedi.

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