Son 10 yılın en düşük seviyesinde! İstanbul'da 'su' alarmı!
Son dakika haberi... Kurak geçen yaz ayının ardından kış mevsiminde de yeteri kadar yağış alamayan İstanbul'da barajlar alarm vermeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, “İstanbul barajları alarm veriyor. İSKİ kayıtlarına göre son 10 yılın aynı dönemlerine göre en düşük su seviyesine varıldı” ifadelerine yer verildi.
GÜNDEM Sabah
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İstanbul barajlarının alarm verdiğini açıkladı.
"SON 10 YILIN AYNI DÖNEMLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK SU SEVİYESİNE VARILDI"
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul barajları alarm veriyor. İSKİ kayıtlarına göre son 10 yılın aynı dönemlerine göre en düşük su seviyesine varıldı.
Yağışlarda azalma var. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiği zamanlardayız. Su hayattır. Verimli kullanalım" dedi.
İSTANBUL BARAJLARI ALARM VERİYOR: SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE! YAĞIŞ OLMAZSA KURAKLIK KAÇINILMAZ