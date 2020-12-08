"SON 10 YILIN AYNI DÖNEMLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK SU SEVİYESİNE VARILDI"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul barajları alarm veriyor. İSKİ kayıtlarına göre son 10 yılın aynı dönemlerine göre en düşük su seviyesine varıldı.