Ukrayna'da yapılan araştırmalarda Osmanlı dönemine ait izler bulundu

Ukraynalı tarihçi Andriy Krasnojon, Primorskiy Bulvarı'ndaki kazılar sırasında ayrıca, milattan önce 6'ncı yüzyıla ait olduğu düşünülen amfora parçalarının ve İskit ya da Trak seramiklerinin kalıntılarının bulunduğunu aktardı.