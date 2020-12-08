Ukrayna'da yapılan araştırmalarda Osmanlı dönemine ait izler bulundu
Ukrayna'daki kazı çalışmalarına Osmanlı izleri damga vurdu. Odesa'da yapılan bilimsel araştırmalarda Osmanlı dönemine ait kalıntılara rastlandı. Geçtiğimiz dönemde bulunan muskanın dışında, seramik parçaların da olduğu gözlendi.
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Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Odesa'da Hacıbey Kalesi'nin izlerini arayan arkeologlar, Osmanlı dönemine ait seramik eser kalıntılarına ulaştı.
Ukraynalı tarihçi Andriy Krasnojon, Primorskiy Bulvarı'ndaki kazılar sırasında ayrıca, milattan önce 6'ncı yüzyıla ait olduğu düşünülen amfora parçalarının ve İskit ya da Trak seramiklerinin kalıntılarının bulunduğunu aktardı.
"KALENİN KALINTILARINA ÇOK YAKLAŞTIK"
Krasnojon, 1789'da yıkılan Hacıbey Kalesi'nin kalıntılarına çok yaklaştıklarına inandıklarını belirtti.