FETÖ'ye finansman operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir dernek hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Asya Katılım Bankası'na para yatıran, örgütün yöneticileri ile irtibat halinde olan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, 29 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Örgüt üyesi olduklarına ilişkin aleyhlerinde "İtirafçı" ifadeleri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, firari 7 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

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