Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 5 maaş alıyor yalanı! Hilal Kaplan o mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un beş maaş aldığına yönelik iftiralarla ilgili özel bir mesaj yayınladı. Hilal Kaplan bu mesajı Altun'dan izin alarak sosyal medyadan paylaştı. Bu mesajında Altun, beş maaş almadığını, eşi Fatmanur Altun'un da tek maaş aldığını ayrıntılı bir şekilde anlattı.

"BEŞ MAAŞ YALANINI İFŞA ETMEM LAZIM!"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Beş maaş yalanını ifşa etmem lazım!" diyerek şu cümleleri kullandı: "Sevgili dostlar. Yalana ahlak edinenlere diyecek bir sözüm yok. Fakat kendi çocuklarımın, dostlarımın hukuku gereği şu 5 maaş yalanını ifşa etmem lazım. Benim tek bir maaşım var. 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak aldığım huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadım. Hayra hasenata harcadım. Bu söylenmez biliyorum. Ama bana, aileme demediklerini bırakmadılar. Bir de Manas Üniversitesi var. Malumunuz, bu güzide üniversitenin mütevelli heyet başkanlığını yapıyorum. Bu görev ücretli bir görev değil. Dolayısıyla bu görev karşılığında tek bir kuruş almadım!"

"EŞİM DE SADECE MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÜCRET ALIYOR"

Altun eşinin maaşı hakkında da bilgi paylaştı. Altun, "Eşim de sadece Marmara Üniversitesi'nden ücret alıyor. THY Yönetim Kurulu Üyeliğinden herhangi bir cüret almıyor. Bunu aylar önce ilan etti ama yine devam ettiler yalana. Şahsıma ve aileme karşı yürütülen ve neredeyse her ay yeni yalanlarla hortlatılan itibarsızlaştırma kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Biz bu yola, bu davaya baş koyduk. Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor. Ayrıca şahsıma ve aileme karşı yürütülen ahlaksız kampanyalara karşı yürütülen ahlaksız kampanyalara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullandığımızı siz dostlarım bilin. Bu konularda, özel alanımıza ilişkin hususlarda konuşmadım. Kamuoyunu meşgul etmek, gayrı milli unsurların suni gündemine odun taşımak istemedim. Ama sizler bilin istedim, içimi size dökmek istedim. Hakkınızı helal edin" dedi.

"KENDİ ADAMLARI ÜÇER BEŞER MAAŞLA ORTAYA ÇIKIYOR"

Fatmanur Altun sosyal medya hesabından üç maaş aldığına yönelik iftiralar için şu satırlara yer verdi: "Yıllarca dindarlık ve tecavüz gibi iğrenç bir cürmü kötülük olsun diye yan yana andılar. Gün geldi anlaşıldı ki tecavüzü sistematik hale getirmiş, kurbanları susturmuşlar. Şimdi de 3-5 maaş almakla başkalarını suçlarken kendi adamları üçer beşer maaşla ortaya çıkıyor Edep yahu!"