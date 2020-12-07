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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kemal Kılıçdaroğlu şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulundu

İletişim Başkanı , " Genel Başkanı , bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kemal Kılıçdaroğlu şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulundu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.

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