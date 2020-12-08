İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 81 ilin valisine çağrı: Korona virüs aşısına önderlik edin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle toplantı yaptı. Bakan Soylu, “Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik” dedi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin valisiyle koronavirüs toplantısı tedbirleri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.
Bakan Soylu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "81 İl Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında; Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik" ifadelerini kullandı.
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