Olay, önceki gün öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, Gülçin Karabıyık ile kızları Cansu ve Burçin Arslan'ı tabancayla vurulmuş, yerde yatarken buldu.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gülçin Karabıyık ile kızı Cansu Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.