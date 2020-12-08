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Babasının öldürdüğü anne ve iki kız kardeşinin cenazesine elinde kelepçeyle geldi

’da eski eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen ile kızları Cansu (17) ve 'ın (24) cenazeleri, gözyaşları içinde yan yana açılan mezarlara defnedildi. Anne ve kız kardeşlerinin cenazesine, cezaevindeki da (18) katıldı. Güçlükle ayakta durabilen Anıl Arslan da anne ve kız kardeşlerinin mezarlarına toprak attı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Babasının öldürdüğü anne ve iki kız kardeşinin cenazesine elinde kelepçeyle geldi

Olay, önceki gün öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, ile kızları Cansu ve 'ı tabancayla vurulmuş, yerde yatarken buldu.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gülçin Karabıyık ile kızı Cansu Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI VURULARAK YAKALANDI

Eski eşi ve kızlarını öldürdükten sonra aracına binip kaçtığı belirlenen , Gölbaşı semtinde tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracından indikten sonra suç aleti silahı başına dayayarak yürüyen Arslan için çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin tüm çabasına karşın teslim olmayan Raci Arslan, Özel Harekat polislerince sağ el ve karın boşluğundan vurularak yakalandı. Raci Arslan, Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNE VE KIZLARI YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Gülçin Karabıyık ile kızları Cansu ve Burçin Arslan'ın cenazeleri, dün öğle saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Cenazeler aynı cenaze aracıyla 'ne götürüldü. Saldırı sırasında evde olmayan Ferdi Arslan (14) ile Emre Can Arslan (16) gasilhaneye götürülürken anneleri ve ablalarının cenazelerini taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'nde yıkanarak hazırlanan cenazeler için ailenin cezaevinde olduğu öğrenilen oğulları Anıl'ın gelmesi beklendi. Anıl'ın cenazeye katılması için işlemlerin gecikmesi üzerine defin işlemleri ertelendi.

ANNE VE KIZKARDEŞLERİNİN YÜZÜNE SON KEZ BAKTI

Bugün cezaevi aracı ile defin işlemlerinin yapıldığı Mezarlık Müdürlüğü'ne getirilen , girdiği gasilhanede, gözyaşları içerisinde anne ve kız kardeşlerinin yüzüne son kez baktı. Anıl Arslan, anne ve kız kardeşlerinin cenaze namazına bir eli güvenlik görevlisine kelepçeli olarak katıldı.

Gülçin Karabıyık ve kızları, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yan yana açılan mezarlara defnedildi. Kazılan toprağın donması nedeniyle mezarlara iş makineleri ile toprak atıldı.

Defin işlemlerinin ardından mezarlıkta kardeşleri ve yakınları ile birlikte taziyeleri kabul eden Anıl Arslan, cenazenin ardından cezaevine götürüldü.

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