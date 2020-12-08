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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den Fatmanur Altun açıklaması

Son dakika haberi... Basın Müşaviri , sosyal medya hesabından 'un, bu görevinden maaş almadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den Fatmanur Altun açıklaması

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun'un kendi talebi doğrultusunda, bu görevinden maaş/ücret almadığını söyledi.

Üstün, açıklamasında, "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

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