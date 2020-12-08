Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun'un kendi talebi doğrultusunda, bu görevinden maaş/ücret almadığını söyledi.

Üstün, açıklamasında, "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.