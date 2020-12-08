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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Erzurum’da gözü dönmüş eski koca eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Katliamla ilgili gerçek ortaya çıktı Erzurum’da gözü dönmüş eski koca eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Katliamla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; Erzurum'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kardeşi Suat Karabıyık, Gülçin Karabıyık'ın ölmeden bir gün önce karakolu aradığını açıkladı. Olaydan sonra kaçan ve cadde ortasında sağa sola ateş açan ve intihara kalkışan zanlı silahın tetiğini tuttuğu parmağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:54
Olay, önceki gün Hilalkent Mahallesi Özbağ Siteleri'nde meydana geldi. Cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirtilen Raci A., çocuklarını görmek için boşandığı eşi 5 çocuk annesi Gülçin Karabıyık'ın evine geldi.
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Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında çıkan tartışma üzerine Raci A., eski eşini ve kızları 24 yaşındaki Burçin ile 17 yaşındaki Cansu'yu yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü.
İddiaya göre evde bulanan Emre Can A. ve Ferdi A. babalarının silahla kaçtığını görünce durumu polise bildirdi.
TETİĞİ TUTTUĞU PARMAĞINDAN VURULDU
Kaçan zanlı, silahla cadde ortasında intihara kalkışarak, sağa sola ateş açmaya başladı. Tüm ikazlara rağmen polise direnerek Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Topdağ Caddesi'ne gelen zanlı, silahın tetiğini tuttuğu sağ elindeki parmağından özel harekat polislerince vurularak etkisiz hale getirildi.
Anne ve kızlarının cenazesi olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.