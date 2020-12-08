Erzurum’da gözü dönmüş eski koca eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Katliamla ilgili gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; Erzurum'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kardeşi Suat Karabıyık, Gülçin Karabıyık'ın ölmeden bir gün önce karakolu aradığını açıkladı. Olaydan sonra kaçan ve cadde ortasında sağa sola ateş açan ve intihara kalkışan zanlı silahın tetiğini tuttuğu parmağından vurularak etkisiz hale getirildi.