Türk Silahlı Kuvvetleri yeni komando birlikleriyle gövde gösterisi yaptı
Karada, denizde ve havada başarıyla Türkiye'yi temsil eden Mehmetçik, sınırları korumak için adeta cepheden cepheye koşuyor. Terörle başarılı bir şekilde mücadelesini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri 30'dan fazla yeni komando bölüğü kurdu.
TSK, hudut güvenliği ve terörle mücadelede üzerine düşen görevi büyük sorumlulukla yerine getirmeye devam ediyor.
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan TSK, vatan topraklarını, mavi vatanı ile semalarını korumayı sürdürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK'de, tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının tamamına yakını sahada görev almaya devam ediyor.
TSK, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki gerek normalleşme gerekse terörle mücadele faaliyetlerini sürdürürken Irak'ın kuzeyindeki teröristle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonlarının yanı sıra Pençe-Kaplan Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlerin inlerini bertaraf ediyor.
Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar kapsamında görev yapan TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. TSK, bununla birlikte Doğu Akdeniz'deki görevlerini de yerine getiriyor.
30'DAN FAZLA YENİ KOMANDO BÖLÜĞÜ KURULDU
Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelenin kararlıkla devam ettiği bu dönemde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
Bu kapsamda, TSK'de 30'dan fazla yeni komando bölüğü kuruldu. Yeni bölükler de diğer komando birlikleri gibi sözleşmeli personelden oluştu. Özel olarak seçilen personel yoğun eğitimlerden geçirildi. Son dönemdeki operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vuran TSK'de, yeni komando bölükleriyle hudut güvenliği ve terörle mücadelenin temposunun daha da artacağı belirtiliyor.