Edirne'de başörtülü kadına çirkin saldırı!

ALIŞVERİŞ İÇİN EDİRNE SOKAKLARINDA GEZERKEN...

İddiaya göre, Gülsüm Şişli (24), İstanbul'dan ablasının ikamet ettiği Edirne'ye gitti. Edinilen son dakika bilgisine göre Şişli, burada alışveriş için sokağa çıktı. Kaldığı siteye döndüğünde ise apartmanlardan bir tanesinde balkonunda oturan saldırgan Raşit Özdemir'in kendisine, "Hepiniz buradan gideceksiniz Ortadoğu'ya. Ortadoğu zihniyeti taşıyorsunuz bu şekilde burada yaşayamazsınız, ben sizi görmek istemiyorum, türban bana batıyor ben türbanlı görmek istemiyorum, tüm türban takanların Allah belasını versin" diyerek bağırdığını söyledi.