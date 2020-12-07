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TSK üç kıtada! On bir ayrı noktada 2 bin 500 personel görev yapıyor

PKK ve DEAŞ terörüyle etkin bir mücadele veren , dünyada en etkin ordular arasında yer alıyor. , ’nin bölgesel ve küresel barışa destek için 3 kıtada, 11 farklı yerde, 14 göreve katkı sağladığını açıkladı. Bu görevlerde 2 bin 500 personel yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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TSK üç kıtada! On bir ayrı noktada 2 bin 500 personel görev yapıyor

, faaliyetlere ilişkin bilgi toplantısı düzenledi. Yeni Şafak'ın haberine göre Bakanlık , 'nin bölgesel ve küresel barışa destek için 3 kıtada, 11 farklı yerde, 14 göreve katkı sağladığını açıkladı. Bu görevlerde yaklaşık 2 bin 500 personel yer alıyor.

Aktop, NATO'nun harbe hazır bulundurduğu muharip unsurlarının sertifikasyonu kapsamında, STEADFAST JUPITER-JACKAL tatbikatına, İstanbul'da 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nda başlandığını, 10 Aralık'a kadar sürecek tatbikata ABD, Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya ve silahlı kuvvetleri personelinin de katıldığını kaydetti.

NAVTEKS UYARISI
Yunanistan tarafından bugün (7 Aralık 2020) icra edileceğine dair bir saha ilanı yapıldı. Söz konusu saha Türkiye Navtex sahası içine girmesi nedeniyle Yunanistan'ın yaptığı ilanı Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Başkanlığı bir Navtex yayınlayarak yeniden duyurdu. Yunanistan'ın askeri eğitimlerine karşı bölgeden geçecek Türk gemilerin uyarılması mahiyetindeki Navtex konusunda Aktop, söz konusu sahada Türk Deniz Kuvvetlerinin bir faaliyetinin olmadığını bildirdi. Aktop ayrıca tarafından halen Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren sismik araştırma gemimize refakat ve koruma görevine devam edildiğini kaydetti.

KOMANDOLAR GÖREVE
Aktop, askerinin eğitimi konusunda, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 160 Libya Kara Harp Okulu öğrencisi teğmen rütbesiyle Libya'da görevlerine başlayacaktır" bilgisini verdi. Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak da Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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