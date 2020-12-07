TSK üç kıtada! On bir ayrı noktada 2 bin 500 personel görev yapıyor

NAVTEKS UYARISI

Yunanistan tarafından bugün (7 Aralık 2020) askeri eğitim icra edileceğine dair bir saha ilanı yapıldı. Söz konusu saha Türkiye Navtex sahası içine girmesi nedeniyle Yunanistan'ın yaptığı ilanı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Başkanlığı bir Navtex yayınlayarak yeniden duyurdu. Yunanistan'ın askeri eğitimlerine karşı bölgeden geçecek Türk gemilerin uyarılması mahiyetindeki Navtex konusunda Aktop, söz konusu sahada Türk Deniz Kuvvetlerinin bir faaliyetinin olmadığını bildirdi. Aktop ayrıca TSK tarafından halen Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimize refakat ve koruma görevine devam edildiğini kaydetti.