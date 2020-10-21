21 Ekim 2020, Çarşamba
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TSK'dan Libyalı askerlere SAS eğitimi

ile arasındaki askeri anlaşmalar kapsamında ilişkiler de genişliyor. , Libyalı askerlere 'nde Su Altı Savunma () eğitimleri verildiğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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TSK'dan Libyalı askerlere SAS eğitimi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.

Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.

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