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Son dakika: Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yola çıkıyor

, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin bugün ’dan yola çıkacağını duyurdu. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'ndan geçecek ilk ihracat treni, 12 günde Çin'e ulaştıracak.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yola çıkıyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkmaktadır. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak tren, 8.693 km yol alıp, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracaktır." denildi.

Detaylar gelecek...

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