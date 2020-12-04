Son dakika: Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yola çıkıyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkmaktadır. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak tren, 8.693 km yol alıp, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracaktır." denildi.

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